Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.
Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату
  • Reuters

Об этом информирует Sky News со ссылкой на представителя офиса премьера.

Отмечается, что он «будет находиться под внимательным наблюдением» на раннем этапе выздоровления.

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб сообщал, что Джонсон всё ещё находится в отделении интенсивной терапии, но «продолжает делать шаги к улучшению».

5 апреля стало известно, что Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача в связи с сохраняющимися симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.

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