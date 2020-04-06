Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача из-за сохраняющихся у политика симптомов коронавирусной инфекции COVID-19.

«По совету его врача премьер-министра сегодня вечером госпитализировали для проведения анализов», — говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Джонсона.

Уточняется, что главу британского кабинета перевели в больницу в качестве меры предосторожности. 

«Это мера предосторожности, так как у премьер-министра продолжают проявляться симптомы коронавируса на протяжении 10 дней после положительного результата теста на вирус», — говорится в заявлении.

27 марта Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом.

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