«Хотят разделить на зоны влияния»: США намерены профинансировать реформирование судебной системы в Сирии

Госдеп США намерен выделить до $40 млн на проект по совершенствованию системы правосудия в Сирии. С текстом документа ознакомился RT. Особое внимание американские специалисты уделили вопросам безопасности в северо-восточной части арабской республики, где остаются военнослужащие США, а также других областях, которые не находятся под контролем Дамаска. Опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что Вашингтон руководствуется желанием разделить Сирию на зоны влияния и обеспечить максимальную лояльность сил, контролирующих нефтяные месторождения в регионе.

Госдеп планирует выделить до $40 млн на реформирование судебной системы в Сирии. Об этом говорится в документе ведомства под названием «Повышение безопасности сообществ и доступности правосудия в Сирии», с текстом которого ознакомился RT.

«Управление по координации помощи Бюро по делам Ближнего Востока просит представить предложения по оценке судебно-правовой системы Сирии для создания основы будущего содействия в реформировании системы правосудия в Сирии», — уточняется в тексте.

Американские специалисты ожидают поступления откликов от соответствующих определённым требованиям кандидатов, в том числе от коммерческих или некоммерческих организаций, частных или публичных высших учебных заведений, как американских, так и иностранных.

В Госдепе объяснили, что необходимость реализации проекта по оказанию содействия развитию системы правосудия в Сирии обусловлена в том числе существующими препятствиями на пути к стабильности в ближневосточном государстве. При этом в ведомстве утверждают, что безопасности на северо-востоке Сирии угрожают не только террористы «Исламского государства»*, но и официальный Дамаск, а также «вмешательство региональных держав».

«На северо-востоке Сирии, в районах провинций Эль-Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор, освобождённых от ИГ, Сирийскими демократическими силами были созданы силы внутренней безопасности, действующие в качестве удерживающих и обеспечивающих базовый уровень безопасности, необходимый после завершения крупных боевых операций. Спящие ячейки ИГ, усилия режима Асада и его союзников по дестабилизации ситуации в области безопасности, вмешательство региональных держав, недовольство со стороны этнических и племенных групп, обычная и организованная преступность, а также коррупция — всё это представляет значительные препятствия на пути к стабильности», — говорится в документе.

Также в документе говорится о необходимости обеспечить безопасность в других областях, которые не находятся под контролем Дамаска, в том числе на северо-западе страны.

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Выступая с подобной инициативой, Штаты планируют разделить Сирию на зоны влияния. Такое мнение в разговоре с RT выразил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Американцы поделили Сирию на «хорошую» и «плохую» — точно так же, как в своё время они поделили террористов на «хороших» и «нехороших», это в их стиле… Они хотят Сирию разделить на зоны влияния: американскую и остальную под воздействием официального Дамаска. Вот для чего выделяются эти деньги. Со временем они, наверное, поставят вопрос определённой автономии в районах, где находятся американские военнослужащие и соответствующие установки выкачивания нефти», — сказал он.

При этом в Вашингтоне ранее заявили, что военные США продолжат оставаться на северо-востоке Сирии, несмотря на неоднократно звучавшие заявления о достигнутой цели пребывания контингента в САР — разгроме ИГ. В Госдепе утверждают, что охрана нефтяных месторождений американскими солдатами в Сирии — второстепенная задача Пентагона.

«Силы США на северо-востоке Сирии находятся конкретно для того, чтобы вести борьбу с терроризмом, гарантировать разгром ИГ. Это основная задача. Есть и некоторые проистекающие из этого второстепенные задачи, такие как работа с местными партнёрами в лице СДС, охрана нефтяных полей», — заявили в Госдепе.

При этом, как отмечали в Пентагоне, прибыль от добычи и реализации природных ресурсов достаётся Сирийским демократическим силам.

Ранее Трамп высказался по ситуации с сирийской нефтью, обозначив заинтересованность Вашингтона в контроле над месторождениями. При этом президент не исключил, что за эти ресурсы, «быть может, придётся и побороться».

«Мы выводим войска, но оставим военных для контроля за нефтью. Быть может, за неё придётся и побороться, это не страшно. Вполне возможно, кто-то ещё захочет эту нефть, в таком случае они встретят серьёзный отпор», — подчеркнул он.

Напомним, что американские военнослужащие находятся на территории Сирии незаконно: у Вашингтона нет разрешения официальных властей арабской республики или соответствующего мандата СБ ООН.

Российские официальные лица не раз давали оценку незаконной деятельности Соединённых Штатов в САР. Так, представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя данные разведки, сообщил, что США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии.

«С учётом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет $38, ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает $30 млн», — уточнил он.

В МИД России также комментировали действия Соединённых Штатов в Сирии. По словам главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, инициативы США взять под контроль нефтяные месторождения в САР на фоне попыток урегулирования кризиса сохраняют «дополнительный серьёзный раздражитель».

«Насчёт того, что делают США на севере Сирии... конечно же, их попытка по большому счёту ограбить САР и забрать под свой контроль нефтяные промыслы — она противозаконна и ничего хорошего сирийскому урегулированию не несёт», — подытожил министр.

Избирательные инвестиции

В Госдепартаменте часто выступают с предложениями профинансировать проекты различного толка в Сирии. Например, в марте в ведомстве заявили о планах выделить $300 млн на подготовку и экипировку «проверенной сирийской оппозиции», а в мае — $75 млн на поддержку местных органов власти и гражданского общества.

Президент Сирии Башар Асад

Reuters

© SANA

Комментируя американскую политику по сирийскому направлению, президент САР Башар Асад в интервью RT отметил, что США, выделяя гранты на якобы реформирование систем управления и восстановление республики, препятствуют доступу иностранных инвесторов в страну, угрожая им применением санкций.

«Сейчас в отношении нас действует эмбарго. Американцы на протяжении последних двух лет делали всё, чтобы не пустить к нам не только юридических, но даже и физических лиц, желающих инвестировать в Сирию. Им говорили, что они тут же попадут под эмбарго. Так что многие инвесторы боятся направлять капитал в Сирию», — объяснил он.

Более того, в 2018 году в докладе генерального инспектора Государственного департамента США сообщалось, что при одобрении грантов на оказание гуманитарной помощи сирийцам Агентство по международному развитию Соединённых Штатов (USAID) не проводило оценки рисков попадания средств в руки террористов — 13 грантов на сумму $696 млн были выданы без тщательной проверки.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк полагает, что подобные заявления американской стороны могут быть вызваны необходимостью минимизировать возможные репутационные риски, чтобы дистанцироваться таким образом от прямой поддержки незаконных формирований на территории Сирии.

«Американцы на самом деле знают, кому они выделяют деньги и для каких целей. То, что они стараются при этом выставить себя как силу, которая пытается проводить какой-то аудит и не всегда уверена, к тем ли силам попадают эти средства, свидетельствует о том, что репутационные и имиджевые издержки сохраняются, поэтому нужно максимально дистанцироваться от открытой, прямой поддержки, но выставить это всё как некую случайность, утечку. Это всего лишь удобный повод для того, чтобы уйти от ответственности, в том числе от имиджевых потерь», — объяснил он в разговоре с RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014