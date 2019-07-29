В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии

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Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что американские военнослужащие занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии.
В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии
  • Reuters

«В районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа инструкторы США ведут подготовку крупного вооружённого формирования «Магавир ас-Саура» и ряда мелких групп боевиков для так называемой Армии арабских племён», — сообщил он.

По словам Рудского, общая численность боевиков достигает 2,7 тыс.

В Генштабе добавили, что часть боевиков после подготовки в Эт-Танфе американские вертолёты перебрасывают в Заевфратье. При этом самые подготовленные диверсанты направляются на территории, подконтрольные Дамаску, для дестабилизации обстановки.

Рудской сообщил, что также структуры в США занимаются разграблением нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье. 

«В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний. Сегодня в Сирии численность наёмников ЧВК превышает 3,5 тыс. человек», — сказал он.

Также он заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.

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