«С ведома Госдепа»: спонсорами ФБК стали фонд детского образования и агрегатор корпоративных пожертвований из США
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Из данных Налоговой службы США следует, что в 2023 году ACF получил $19,9 тыс. от American Online Giving Foundation Inc (AOG). Эта организация принимает пожертвования от крупных корпораций и НКО, а затем распределяет их в соответствии с пожеланиями доноров. ФБК оказался одним из 5,5 тыс. грантополучателей, которым AOG давал деньги.
Среди сотрудничающих с AOG такие корпорации, как Nike, Coca-Cola, Vanguard, мобильный оператор AT&T.
Ещё один ставший известным RT грант перечислил Фонд Мими и Питера Хаас (Mimi And Peter Haas Fund). В 2022 году он заплатил ФБК $10 тыс.
Фонд Хаас продвигает идею изменения подходов к обучению детей. Он исповедует принципы «осознанного поведения» и «раннего развития».
Налицо явное несоответствие вида деятельности грантодателей и того, чем занимается ФБК. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что передача средств состоялась по указанию сверху.
«У этих фондов один спонсор, и спонсор этот — Госдеп», — отмечает политолог.
По словам эксперта, Госдеп и другие американские государственные институты не дают деньги напрямую, а привлекают лояльные организации в качестве прокладок. Можно сказать, что жертвователям ACF пришла разнарядка на транш.
«Поэтому те, кто перечисляет деньги, перечисляет их с ведома Госдепа и по согласованию с ним, — полагает Брутер. — Публично выглядит, как будто фонды решили поддержать ACF, но на самом деле это просто разнарядка сверху».
Отказаться от пожертвований в пользу ФБК фонды не могли, потому что сами стоят в очереди на получение денег, пояснил политолог. Ситуация вокруг ACF напомнила эксперту недавний скандал в фонде Клуни. Его топ-менеджер Анна Нейстат в интервью сказала, что будет добиваться преследования российских журналистов, разделяющих государственную политику РФ. Основателю фонда актёру Джорджу Клуни пришлось оправдываться за слова сотрудницы и объяснять, что она «неправильно выразилась».Также на russian.rt.com Раз нет протестов, будут санкции: как навальнисты и команда Ходорковского меняют стратегию борьбы с Россией
В апреле 2024 года Налоговая служба США опубликовала отчёт Anti-Corruption Foundation* за 2022 год. Из него следует, что компания получила $2,45 млн. Общий бюджет американского и европейского юрлиц ФБК составил $6,32 млн.
В мае RT писал, что The Swartz Foundation, связанный с Госдепартаментом США, пожертвовал ФБК ещё $100 тыс. Эксперты-юристы тогда объясняли, что подобные источники финансирования ФБК старательно скрывает, потому что они разрушают их легенду о «народном финансировании».
Ещё раньше сообщалось, что $50 тыс. подарил сторонникам Навального Ford Foundation, основанный Генри Фордом для «поддержки демократии и сокращения бедности».
Между лидерами ФБК и другими оппозиционными группами обостряются противоречия. Так, экс-олигарх Михаил Ходорковский** планирует подать иск к функционерам ФБК о защите чести и достоинства. Подача иска может быть связана с фильмом «Предатели», представленным командой ФБК. В нём Ходорковский и другие ключевые фигуры российского бизнеса 1990-х подверглись жёсткой критике.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
** Физлицо, признанное иностранным агентом.