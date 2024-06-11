«С ведома Госдепа»: спонсорами ФБК стали фонд детского образования и агрегатор корпоративных пожертвований из США

RT обнаружил новых спонсоров Фонда борьбы с коррупцией*, который сейчас действует главным образом через американское юрлицо Anti-Corruption Foundation (ACF)*. Ими оказались платформа по привлечению пожертвований от крупного бизнеса и фонд детского образования. Вместе они заплатили ФБК $30 тыс. в 2022—2023 годах, следует из годового отчёта ACF. Виды деятельности спонсоров далеки от профиля работы «антикоррупционного» ФБК. Эксперты RT предполагают, что спонсоры осуществили эти транши по указанию вышестоящих государственных ведомств.

Из данных Налоговой службы США следует, что в 2023 году ACF получил $19,9 тыс. от American Online Giving Foundation Inc (AOG). Эта организация принимает пожертвования от крупных корпораций и НКО, а затем распределяет их в соответствии с пожеланиями доноров. ФБК оказался одним из 5,5 тыс. грантополучателей, которым AOG давал деньги.

Среди сотрудничающих с AOG такие корпорации, как Nike, Coca-Cola, Vanguard, мобильный оператор AT&T.

Ещё один ставший известным RT грант перечислил Фонд Мими и Питера Хаас (Mimi And Peter Haas Fund). В 2022 году он заплатил ФБК $10 тыс.

Фонд Хаас продвигает идею изменения подходов к обучению детей. Он исповедует принципы «осознанного поведения» и «раннего развития».

Налицо явное несоответствие вида деятельности грантодателей и того, чем занимается ФБК. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что передача средств состоялась по указанию сверху.

«У этих фондов один спонсор, и спонсор этот — Госдеп», — отмечает политолог.

По словам эксперта, Госдеп и другие американские государственные институты не дают деньги напрямую, а привлекают лояльные организации в качестве прокладок. Можно сказать, что жертвователям ACF пришла разнарядка на транш.

«Поэтому те, кто перечисляет деньги, перечисляет их с ведома Госдепа и по согласованию с ним, — полагает Брутер. — Публично выглядит, как будто фонды решили поддержать ACF, но на самом деле это просто разнарядка сверху».

Отказаться от пожертвований в пользу ФБК фонды не могли, потому что сами стоят в очереди на получение денег, пояснил политолог. Ситуация вокруг ACF напомнила эксперту недавний скандал в фонде Клуни. Его топ-менеджер Анна Нейстат в интервью сказала, что будет добиваться преследования российских журналистов, разделяющих государственную политику РФ. Основателю фонда актёру Джорджу Клуни пришлось оправдываться за слова сотрудницы и объяснять, что она «неправильно выразилась».

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В апреле 2024 года Налоговая служба США опубликовала отчёт Anti-Corruption Foundation* за 2022 год. Из него следует, что компания получила $2,45 млн. Общий бюджет американского и европейского юрлиц ФБК составил $6,32 млн.

В мае RT писал, что The Swartz Foundation, связанный с Госдепартаментом США, пожертвовал ФБК ещё $100 тыс. Эксперты-юристы тогда объясняли, что подобные источники финансирования ФБК старательно скрывает, потому что они разрушают их легенду о «народном финансировании».

Ещё раньше сообщалось, что $50 тыс. подарил сторонникам Навального Ford Foundation, основанный Генри Фордом для «поддержки демократии и сокращения бедности».

Между лидерами ФБК и другими оппозиционными группами обостряются противоречия. Так, экс-олигарх Михаил Ходорковский** планирует подать иск к функционерам ФБК о защите чести и достоинства. Подача иска может быть связана с фильмом «Предатели», представленным командой ФБК. В нём Ходорковский и другие ключевые фигуры российского бизнеса 1990-х подверглись жёсткой критике.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Физлицо, признанное иностранным агентом.