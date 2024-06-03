Фонд Клуни утверждает, что не намерен преследовать российских журналистов

Актёр Джордж Клуни, в фонде которого ранее заявили о намерении преследовать российских журналистов, утверждает, что никого преследовать не собирается, а его сотрудница «неверно выразилась».

Комментарий опубликован в соцсетях Фонда Клуни.

«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде неправильно выразился. Я сам сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда не будем преследовать журналистов, даже если не согласны с ними», — заявил Клуни.

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее сообщила, что узнала о попытках фонда Клуни добиться её ареста неделю назад, а теперь этому появилось подтверждение.

Так, директор по юридическим вопросам фонда Анна Нейстат не стала раскрывать, кого именно собираются преследовать, однако уточнила, что это «наиболее очевидные российские пропагандисты». Обращения по этому поводу ещё не направлены, но готовятся сразу в несколько стран, добавила Нейстат.

В Кремле предложили журналистам «спросить аргументацию у этих безумцев».