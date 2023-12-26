«Скоординировать действия сторон»: какие вопросы могут обсудить лидеры стран СНГ на саммите в Санкт-Петербурге

Во вторник, 26 декабря, стартует основная часть саммита глав государств — участников СНГ, во время которого, по данным российских властей и генсека СНГ, пройдут переговоры в неформальной обстановке и обмен мнениями по актуальным вопросам. Как сообщается, эти обсуждения будут «нацелены на дальнейшее сохранение и укрепление Содружества Независимых Государств», а также на то, чтобы совершенствовать его деятельность и повышать эффективность. По мнению аналитиков, встреча глав государств содружества позволит скоординировать действия сторон и согласовать позиции по целому ряду вопросов, включая экономические и гуманитарные связи, а также проблемы в сфере безопасности.

Во вторник, 26 декабря, начинается основная часть саммита глав государств — участников СНГ, во время которого, по данным российских властей и генсека содружества, пройдут переговоры по актуальными вопросам.

«Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович пригласил своих коллег 26 декабря в Санкт-Петербург для того, чтобы традиционно уже на протяжении последних лет пообщаться в неформальной обстановке, обсудить актуальные вопросы, обменяться мнениями», — заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, все эти обсуждения будут «нацелены на дальнейшее сохранение и укрепление Содружества Независимых Государств», а также на то, чтобы «совершенствовать его деятельность, повышать его эффективность».

Стоит отметить, что с 1 января председательство в содружестве переходит к России.

Как считает доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, неформальная встреча для лидеров стран СНГ — это дополнительная возможность «сверить часы», обменяться мнениями о событиях уходящего года, а также согласовать планы на будущее.

«Многие западные аналитики ошибочно полагали, что формат СНГ утратит актуальность, а данное интеграционное объединение прекратит своё существование вскоре после распада СССР. В реальности СНГ оказалось чрезвычайно востребованной площадкой для совместного поиска ответов на политические, экономические и культурно-цивилизационные вызовы времени. Очень важно, что в рамках данной организации Москва сохранила за собой статус центра притяжения, несмотря на то что некоторые постсоветские республики избрали для себя губительный путь евроинтеграции», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ кандидат экономических наук Александр Дудчак отметил важность встречи лидеров стран — участниц СНГ.

«Саммит глав государств Содружества Независимых Государств призван показать, что стороны эффективно сотрудничают в рамках объединения и рассматривают варианты углубления этого экономического и политического взаимодействия. СНГ — это нужная и полезная организация, а встреча глав государств содружества позволит скоординировать действия сторон в едином ключе и согласовать позиции по целому ряду вопросов», — сказал аналитик в комментарии RT.

Заседание в широком составе Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ)

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Экономическое сотрудничество

Россия в ходе своего председательства в СНГ в 2024 году будет углублять экономическое взаимодействие и сопряжение евразийских интеграционных проектов, заявил 18 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Объединение усилий, динамичная плодотворная деятельность откроют дополнительные возможности для тесной межрегиональной кооперации, развития всех участников. Именно в этом мы видим приоритетную задачу российского председательства», — отметил он.

Как сообщил ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников, основными задачами в рамках своего председательства российская сторона также видит устранение барьеров для наращивания торговли и инвестиций, продвижение лучших российских решений для формирования общего цифрового пространства и создание портала пространственных данных СНГ.

«Основное внимание будет уделяться экономической интеграции. Мы открыты для новых участников Соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях. Текущие взаимоотношения в рамках СНГ дают хорошие эффекты как для всех стран-участниц, так и для российской экономики», — отметил Решетников в интервью «Российской газете».

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По словам министра, торговля — это основа сотрудничества стран СНГ с Россией.

«Её (торговли. — RT) показатели растут. Это хорошо стимулирует нашу экономику. Вклад торговли со странами СНГ в ВВП России сейчас около 7%. Это очень серьёзный уровень. Ещё более весомое влияние товарооборот внутри СНГ оказывает на экономики других стран-участниц», — сказал Решетников.

По его словам, за восемь месяцев c начала 2023 года товарооборот России со странами СНГ увеличился почти на 16%. При этом доля стран Содружества в товарообороте РФ выросла до рекордных 14,2%.

«Значительная часть нашей торговли приходится на Беларусь и Казахстан — 74% от всего СНГ. Хорошая динамика и по другим странам. С Узбекистаном последние пять лет у нас торговля растёт на 20% ежегодно. А за восемь месяцев этого года в полтора раза вырос объём торговли с Арменией и Азербайджаном», — сообщил Решетников.

Кроме того, по его словам, на рубль приходится более 80% экспортно-импортных операций в СНГ.

По мнению Павла Фельдмана, лидеры стран СНГ на встрече в Санкт-Петербурге обсудят «такой насущный вопрос», как увеличение доли национальных валют во взаимных расчётах.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы правительств СНГ

РИА Новости

© Александр Астафьев

«Кроме того, речь наверняка пойдёт об обеспечении технологической и продовольственной безопасности, регулировании трудовой миграции, противодействии санкционному давлению и попыткам западного вмешательства во внутреннюю политику стран СНГ», — считает Фельдман.

Попытки давления Запада

Запад продолжает грубо вмешиваться в дела Содружества Независимых Государств, констатировал 14 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.

«Несмотря на ощутимые провалы своей деструктивной линии на постсоветском пространстве, Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их», — заявил Нарышкин, отметив, что западные страны также стремятся лишить Содружество политической воли и экономического потенциала.

По его словам, государства Запада участили попытки подрыва действующих систем власти стран СНГ, что вызывает особую тревогу. В частности, для этих целей западные государства ищут наёмников для подрывной работы в СНГ в период выборов.

Как отметил Александр Дудчак, несмотря на достаточно активную деструктивную деятельность Запада на постсоветском пространстве, направленную на остановку процесса его интеграции, СНГ продолжает развиваться.

«И для западных стран это как страшный сон, поскольку их схемы не работают. Но это перманентное поле битвы, и Запад будет и дальше пытаться воспользоваться шантажом, подкупом, мягкой силой, чтобы приводить на постсоветском пространстве к власти свои политические силы. И иногда, как это ни печально, им это удаётся — мы это видим на примере той же Украины или Молдавии. Армения пока мечется между двух огней. Но в СНГ осознают все вызовы и с достоинством их предотвращают», — подчеркнул Дудчак.

Вопросы безопасности

Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ, обеспечение коллективной безопасности на пространствах СНГ, в частности, биологической — это «один из вопросов, который в целом интересует, конечно, всех».

По мнению Павла Фельдмана, не исключено, что в повестке дня саммита лидеров содружества также окажется непростая ситуация в Закавказье, которая сложилась после возвращения Азербайджаном контроля над территорией Нагорного Карабаха.

«В этой связи важное символическое значение приобретает приезд на неформальный саммит СНГ премьер-министра Армении Пашиняна, чьи внешнеполитические приоритеты пока остаются не вполне понятными», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Петербург, чтобы 26 декабря принять участие в неформальном саммите СНГ. Как уточнили в Кремле, на полях этого мероприятия — в его кулуарах — президент России Владимир Путин и Пашинян смогут «пообщаться».

Однако до этого никто из представителей Армении не приехал в Минск на саммит ОДКБ, в котором помимо других глав стран объединения принял участие и российский лидер. Об этом журналистам сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, власти Армении почти не участвовали в подготовке встречи.

Как заявил Путин, сейчас в Армении происходят непростые внутренние процессы, связанные с Нагорным Карабахом, но прекращение членства в СНГ и ОДКБ не в интересах Армении.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ

РИА Новости

© Павел Бедняков

Как считает политолог Андрей Суздальцев, на примере Армении видно, как Запад всеми силами пытается втянуть государства, входящие в СНГ, «на свою орбиту». Однако, учитывая, какие преференции они получают от вхождения в содружество и партнёрства с Россией, «это не так-то просто», уверен эксперт.

«Выгодные контракты и наращивание сотрудничества в рамках СНГ переубеждают их в обратном. Россия же как наиболее мощная и влиятельная страна объединения помогает обеспечивать безопасность своих союзников. Если бы не РФ, эти государства уже давно попали бы под контроль стран Запада. Сейчас западные государства хотя и предпринимают попытки вмешаться в дела государств СНГ, но делают это осторожно, поскольку осознают, что за ними стоит Россия», — сказал Суздальцев.

При этом, по его словам, вопрос безопасности «совершенно точно» будет фигурировать в повестке дня предстоящего саммита лидеров СНГ.

«Безопасность России и её соседей в рамках содружества, которые прикрывают друг друга в составе ОДКБ, — крайне важное направление для переговоров, и оно, очевидно, будет затронуто на встрече», — полагает Суздальцев.

Гуманитарные связи

Как завил Владимир Путин 18 декабря, в ходе председательства РФ в СНГ российская сторона планирует продолжать и развивать практику проведения широкого круга совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки, в том числе задействуя ресурсы Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

«Будем всячески поощрять реализацию кино- и телепроектов, организацию конкурсов классической и популярной музыки. Напомню, что Россия уже выдвинула целый ряд соответствующих инициатив, включая создание Евразийской академии киноискусств, учреждение Евразийской кинопремии и возрождение международного фестиваля песни «Интервидение». Рассчитываем на благожелательную реакцию наших партнёров по СНГ», — отметил российский лидер.

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По его словам, Москва также нацелена на продолжение тесного сотрудничества по вопросам сохранения памяти об общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма.

«Важная роль в этой работе отводится движению поисковиков, а также таким знаковым акциям в память павших в годы Великой Отечественной войны, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд памяти», призванным познакомить граждан наших государств, в том числе молодёжь, с историей и местами боевой славы», — сказал Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что Москва уделит особое внимание теме сбережения «общего достояния» стран СНГ — русского языка, который был и остаётся средством межнационального общения сотен миллионов людей как в странах содружества, «так и по всему миру».

При этом премьер-министр РФ Мишустин завил, что продвижение русского языка поможет укрепить братские и добрососедские отношения между странами СНГ. Он напомнил, что нынешний 2023-й объявлен годом русского языка как средства межнационального общения в странах содружества, а в Бишкеке осенью лидеры стран СНГ подписали договор об учреждении Международной организации по русскому языку.

Как резюмировал Андрей Суздальцев, СНГ — «очень нужная» региональная организация, которая позволяет развиваться всему региону.