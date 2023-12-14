Нарышкин: Запад продолжает грубо вмешиваться в дела стран СНГ
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Об этом он сказал на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.
«Несмотря на ощутимые провалы своей деструктивной линии на постсоветском пространстве, Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что западные страны стремятся лишить СНГ политической воли и экономического потенциала.
В октябре белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что западные страны не оставляют попыток «расшатать в разные стороны» страны СНГ, а также ослабить и подчинить их своим интересам.
Во время речи на саммите СНГ в узком составе, который проходит в Бишкеке, он подчеркнул, что главной целью организации Содружества было не допустить разрыва отношений после развала Советского Союза.