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Нарышкин: Запад продолжает грубо вмешиваться в дела стран СНГ

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны не оставляют привычки грубо вмешиваться в дела стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
Нарышкин: Запад продолжает грубо вмешиваться в дела стран СНГ
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом он сказал на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.

«Несмотря на ощутимые провалы своей деструктивной линии на постсоветском пространстве, Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что западные страны стремятся лишить СНГ политической воли и экономического потенциала.

В октябре белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что западные страны не оставляют попыток «расшатать в разные стороны» страны СНГ, а также ослабить и подчинить их своим интересам.

Во время речи на саммите СНГ в узком составе, который проходит в Бишкеке, он подчеркнул, что главной целью организации Содружества было не допустить разрыва отношений после развала Советского Союза.

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