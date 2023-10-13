Лукашенко заявил о попытках Запада ослабить и подчинить страны СНГ

Западные страны не оставляют попыток «расшатать в разные стороны» страны СНГ, а также ослабить и подчинить их своим интересам, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Во время речи на саммите СНГ в узком составе, который проходит в Бишкеке, он подчеркнул, что главной целью организации Содружества было не допустить разрыва отношений после развала Советского Союза.

«Это не устраивало и сегодня не устраивает наших конкурентов — Запад, который по сей день не оставляет попыток расшатать нас в разные стороны, ослабить и подчинить своим интересам», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

Ранее президент предупредил о стремлении Запада «разрубить» единство Москвы и Минска.