Лукашенко предупредил о стремлении Запада «разрубить» единство Москвы и Минска
- РИА Новости
Во время встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым Лукашенко сообщил, что спецслужбы и разведка в своих последних докладах предупреждают о планах Запада разрушить союзничество Москвы и Минска.
«Слава богу, что мы единство своё сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет», — приводит БЕЛТА слова белорусского лидера.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия договорились провести работы над совместным выпуском самолётов для региональных перевозок.