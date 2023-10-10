Лукашенко предупредил о стремлении Запада «разрубить» единство Москвы и Минска

Западные страны сейчас попытаются разрубить единство Белоруссии и России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Во время встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым Лукашенко сообщил, что спецслужбы и разведка в своих последних докладах предупреждают о планах Запада разрушить союзничество Москвы и Минска.

«Слава богу, что мы единство своё сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет», — приводит БЕЛТА слова белорусского лидера.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия договорились провести работы над совместным выпуском самолётов для региональных перевозок.