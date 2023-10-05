Лукашенко: Белоруссия и Россия договорились поработать над выпуском самолётов
- AFP
- © Alexander NEMENOV
Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передаёт Белта.
«Это проект, ориентированный в будущее, не на один год. Капиталовложения предстоят значительные, но и положительный эффект колоссальный», — отметил президент.
По словам Лукашенко, белорусские специалисты уже производят отдельные компоненты для данной отрасли. Также глава государства заявил о готовности Минска расширять номенклатуру продукции.
Ранее Лукашенко поручил создать комиссию по контролю за экспортом в Россию.