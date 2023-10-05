Узнать больше

Лукашенко: Белоруссия и Россия договорились поработать над выпуском самолётов

Короткая ссылка
Белоруссия и Россия договорились провести работы над совместным выпуском самолётов для региональных перевозок.
Лукашенко: Белоруссия и Россия договорились поработать над выпуском самолётов
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передаёт Белта.

«Это проект, ориентированный в будущее, не на один год. Капиталовложения предстоят значительные, но и положительный эффект колоссальный», — отметил президент.

По словам Лукашенко, белорусские специалисты уже производят отдельные компоненты для данной отрасли. Также глава государства заявил о готовности Минска расширять номенклатуру продукции.

Ранее Лукашенко поручил создать комиссию по контролю за экспортом в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить