Нарышкин: Запад поспособствовал созданию на Украине очага неонацизма

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что созданию на Украине очага неонацизма поспособствовали США и другие страны Запада.

В своём выступлении на открытии выставки «Обыкновенный нацизм» в Доме Москвы в Минске он отметил, что неонацизм несёт угрозу для России, Белоруссии, Европы и для всего мира, передаёт агентство БЕЛТА.

Нарышкин подчеркнул, что подобные взгляды также представляют угрозу в первую очередь для будущего народа Украины.

Ранее сообщалось, что глава СВР приехал в Минск для участия в совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран — участников СНГ.