Нарышкин: Запад поспособствовал созданию на Украине очага неонацизма
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В своём выступлении на открытии выставки «Обыкновенный нацизм» в Доме Москвы в Минске он отметил, что неонацизм несёт угрозу для России, Белоруссии, Европы и для всего мира, передаёт агентство БЕЛТА.
Нарышкин подчеркнул, что подобные взгляды также представляют угрозу в первую очередь для будущего народа Украины.
Ранее сообщалось, что глава СВР приехал в Минск для участия в совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран — участников СНГ.