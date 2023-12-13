RT в Telegram
Подпишись

Нарышкин: Запад поспособствовал созданию на Украине очага неонацизма

Короткая ссылка
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что созданию на Украине очага неонацизма поспособствовали США и другие страны Запада.
Нарышкин: Запад поспособствовал созданию на Украине очага неонацизма
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В своём выступлении на открытии выставки «Обыкновенный нацизм» в Доме Москвы в Минске он отметил, что неонацизм несёт угрозу для России, Белоруссии, Европы и для всего мира, передаёт агентство БЕЛТА.

Нарышкин подчеркнул, что подобные взгляды также представляют угрозу в первую очередь для будущего народа Украины.

Ранее сообщалось, что глава СВР приехал в Минск для участия в совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран — участников СНГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить