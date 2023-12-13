RT в Telegram
Подпишись

Нарышкин прибыл в Минск для участия в совещании глав органов безопасности СНГ

Короткая ссылка
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прилетел в Минск для участия в совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран — участников СНГ.
Нарышкин прибыл в Минск для участия в совещании глав органов безопасности СНГ
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом сообщил корреспондент БЕЛТА.

В аэропорту Минска его встретил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель.

Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев назвал выдумкой предположения о том, что Содружество находится на грани развала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить