Нарышкин прибыл в Минск для участия в совещании глав органов безопасности СНГ

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прилетел в Минск для участия в совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран — участников СНГ.

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© Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом сообщил корреспондент БЕЛТА. В аэропорту Минска его встретил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель. Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев назвал выдумкой предположения о том, что Содружество находится на грани развала.