Нарышкин прибыл в Минск для участия в совещании глав органов безопасности СНГ
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прилетел в Минск для участия в совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран — участников СНГ.
- globallookpress.com
- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Об этом сообщил корреспондент БЕЛТА.
В аэропорту Минска его встретил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель.
Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев назвал выдумкой предположения о том, что Содружество находится на грани развала.
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