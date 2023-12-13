Генсек СНГ Лебедев назвал выдумкой предположения, что Содружество на грани развала
- РИА Новости
Его слова в беседе с журналистами в Минске приводит РИА Новости.
«Все разговоры о том, что СНГ чуть ли не на грани развала, исчезновения, что проблемы, существующие в СНГ, скоро приведут к ликвидации интеграционного объединения, — это всё ложь, выдумки», — отметил он.
При этом Лебедев заявил, что определённые проблемы есть, они обсуждаются участниками содружества в довольно откровенной атмосфере, чтобы найти общие пути решения.
Ранее стало известно, что главы правительств стран Содружества Независимых Государств встретятся в Москве 18 декабря.