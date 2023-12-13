RT в Telegram
Подпишись

Генсек СНГ Лебедев назвал выдумкой предположения, что Содружество на грани развала

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев назвал выдумкой предположения о том, что СНГ находится «чуть ли не на грани развала». 
Генсек СНГ Лебедев назвал выдумкой предположения, что Содружество на грани развала
  • РИА Новости

Его слова в беседе с журналистами в Минске приводит РИА Новости

«Все разговоры о том, что СНГ чуть ли не на грани развала, исчезновения, что проблемы, существующие в СНГ, скоро приведут к ликвидации интеграционного объединения, — это всё ложь, выдумки», — отметил он.

При этом Лебедев заявил, что определённые проблемы есть, они обсуждаются участниками содружества в довольно откровенной атмосфере, чтобы найти общие пути решения.

Ранее стало известно, что главы правительств стран Содружества Независимых Государств встретятся в Москве 18 декабря. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить