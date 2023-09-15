«Точка притяжения инвестиций»: на Восточном экономическом форуме подписали соглашения почти на 4 трлн рублей

В 2023 году Восточный экономический форум посетили свыше 7 тыс. человек из 62 стран, а на полях деловой площадки были подписаны соглашения почти на 4 трлн рублей. Представители власти и бизнеса подвели итоги развития Дальнего Востока за последние десять лет, а также обсудили усиление сотрудничества между Россией и Азией в условиях санкционного давления Запада. Центральным событием ВЭФ уже традиционно стало пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Глава государства рассказал о запланированных в ДФО новых инфраструктурных проектах и призвал бизнес активнее инвестировать внутри страны. О чём ещё говорили участники форума — в материале RT.

Участниками Восточного экономического форума в 2023 году стали делегаты из 62 стран, а за время работы деловой площадки на её полях было подписано 373 соглашения почти на 3,82 трлн рублей. Об этом в пятницу, 15 сентября, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, участие в форуме приняли более 7 тыс. человек. Такой показатель уже стал традиционным для ВЭФ, отметил зампред кабмина.

«Помимо традиционно дружественных России стран, в ВЭФ приняли участие все страны, которые к нам относятся не очень дружественно: США, Великобритания, Япония, Германия, Франция — практически все. Видимо, без Дальнего Востока у них не получается», — добавил Трутнев.

Приоритетное направление

Центральным событием форума, как и в предыдущие годы, стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. Во время выступления президент подвёл основные итоги развития Дальнего Востока за последние десять лет.

По его словам, за это время благодаря государственной поддержке дальневосточных проектов были подписаны инвестсоглашения более чем на 7,7 трлн рублей, создано 125 тыс. рабочих мест и заработало около 700 новых предприятий. Более того, как отметил глава государства, сегодня прирост финансовых вложений в регионах ДФО втрое превышает общероссийские показатели.

«Дальневосточный федеральный округ — это 40% территории РФ. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и так далее. Работают важнейшие, стратегические предприятия, морские порты и железные дороги. Словом, роль Дальнего Востока для нашей страны, для её будущего, для позиций России в многополярном мире исключительно велика… Опережающее развитие Дальнего Востока — это наш абсолютный приоритет на весь XXI век», — подчеркнул Путин.

В дальнейшем, как рассказал российский лидер, в рамках развития Дальнего Востока власти собираются связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин — Хабаровск — Владивосток и включить их в единую систему газоснабжения страны. Наряду с этим планируется продолжать модернизацию БАМа и Транссиба, строить инфраструктуру для увеличения грузопотока Северного морского пути, повышать доступность авиаперевозок, а также в три раза нарастить производство СПГ в российской части Арктики к 2030 году.

РИА Новости

© Алексей Даничев

В целом на сегодняшний день за счёт совместной работы бизнеса государства Дальний Восток стал «точкой притяжения инвестиций». Таким мнением в интервью RT на полях ВЭФ поделился президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Именно этот регион стал основным бенефициаром введения западных санкций, о чём говорилось на сессиях форума. Сюда идёт больше товаров, здесь развиваются транспортные коридоры, а бизнес заключает больше сделок. Товарные потоки будут только расти, так как нашими основными партнёрами становятся страны Глобального Юга и государства АТР, а с ними удобнее всего торговать как раз через Дальний Восток», — добавил Калинин.

«Идёт перестройка потоков»

Вопросы развития бизнеса стали одним из главных предметов обсуждения на прошедшем форуме. Особое внимание этой теме уделил и Владимир Путин во время пленарного заседания.

По его словам, власти не собираются проводить деприватизацию и кошмарить предпринимателей, если те соблюдают закон. Более того, у правительства нет в планах и повышать налоги для компаний, однако в связи с жёстким внешним давлением и блокировкой российских активов за рубежом глава государства призвал бизнес активнее инвестировать деньги внутри страны.

«Надёжнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию — как в масштабные, амбициозные инфраструктурные проекты, так и в локальные, но не менее важные проекты городского развития и туризма. Мы видим, что происходит с капиталами... Раньше многие наши предприниматели создавали какие-то площадки (на Западе. — RT) для себя, потом столкнулись с проблемами — изъятие законно заработанных средств... Поэтому не надо наступать на одни и те же грабли», — предостерёг президент.

Как рассказал RT на полях деловой площадки директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, прошедший ВЭФ стал «форумом практических решений». Так, если в прошлые годы российские предприниматели посещали мероприятие, чтобы познакомиться друг с другом и с азиатскими коллегами, то теперь основная цель приезда представителей бизнеса — поделиться опытом, трудностями и найти решение актуальных проблем.

«У нас сейчас есть ряд логистических сложностей, например с Китаем, которые тормозят развитие приграничной торговли. Также много говорилось о регуляторике, то есть каким образом можно облегчить с налоговой точки зрения деятельность российского и азиатского бизнеса на Дальнем Востоке. Помимо этого, поднимались вопросы инновационного развития. Без современных технологий, в том числе без привлечения ИИ, развитие бизнеса невозможно. Многие банки представили свои управленческие системы на основе новых технологий», — рассказал Маслов.

РИА Новости

© Александр Кряжев

По словам Александра Калинина, участники форума также говорили о необходимости развития небольших банков, которые стали более востребованными на фоне санкционной политики Запада и невозможности проводить ряд операций с крупными финорганизациями. Кроме того, обсуждалось растущее присутствие азиатских компаний на российском рынке, которые пришли на смену ушедшим из РФ американским и европейским брендам.

«Важно отметить, что у нас активнее стали работать предприниматели не только из Китая, но и из стран ЕАЭС, СНГ, Индии, Турции, Ирана. Наблюдаем рост интереса к взаимодействию с Россией со стороны африканского бизнеса, а также государств АСЕАН», — поделился с RT на форуме президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Об усиленном взаимодействии с азиатскими партнёрами RT на площадке ВЭФ рассказал и глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, уже в 2023 году товарооборот между Россией и Китаем увеличится на 13—16% и преодолеет целевую отметку $200 млрд. Кроме того, как отметил министр, растут объёмы взаимной торговли с Вьетнамом и Сингапуром, а также есть большой потенциал для развития партнёрства с Мьянмой и Лаосом.