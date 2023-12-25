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Пашинян отправился в Петербург на неформальный саммит СНГ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Петербург на заседание Высшего евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ
Пашинян отправился в Петербург на неформальный саммит СНГ
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте премьера Армении.

«Премьер-министр Никол Пашинян отбыл в Российскую Федерацию с двухдневным рабочим визитом», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что 25 декабря он примет участие в заседании Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, а 26 декабря — в неформальном саммите СНГ.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что не думает, что прекращение членства Армении в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС будет в интересах Еревана.

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