Пашинян отправился в Петербург на неформальный саммит СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Петербург на заседание Высшего евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ

Об этом говорится на сайте премьера Армении.

«Премьер-министр Никол Пашинян отбыл в Российскую Федерацию с двухдневным рабочим визитом», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что 25 декабря он примет участие в заседании Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, а 26 декабря — в неформальном саммите СНГ.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что не думает, что прекращение членства Армении в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС будет в интересах Еревана.