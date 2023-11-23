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Помощник Путина Ушаков: на саммите ОДКБ не было представителей Армении

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Никто из представителей Армении не приехал на саммит ОДКБ в Минск, страна почти не участвовала в подготовке этой встречи. Об этом журналистам сказал помощник президента России Юрий Ушаков.
Помощник Путина Ушаков: на саммите ОДКБ не было представителей Армении
  • РИА Новости

«Никого», — ответил он на вопрос о том, кто присутствовал от Армении. Слова Ушакова приводит РИА Новости.

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, проблемные вопросы в ОДКБ необходимо решать за столом переговоров, а не делать демарши.

Министр обороны Армении Сурен Папикян, глава армянского МИД Арарат Мирзоян и армянский премьер Никол Пашинян отказались приезжать на саммит ОДКБ в Минск.

Вместе с этим Пашинян отмечал, что Армения не готовит почву для выхода из организации.

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