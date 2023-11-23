Помощник Путина Ушаков: на саммите ОДКБ не было представителей Армении
- РИА Новости
«Никого», — ответил он на вопрос о том, кто присутствовал от Армении. Слова Ушакова приводит РИА Новости.
По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, проблемные вопросы в ОДКБ необходимо решать за столом переговоров, а не делать демарши.
Министр обороны Армении Сурен Папикян, глава армянского МИД Арарат Мирзоян и армянский премьер Никол Пашинян отказались приезжать на саммит ОДКБ в Минск.
Вместе с этим Пашинян отмечал, что Армения не готовит почву для выхода из организации.