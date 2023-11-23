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Лукашенко: проблемы в ОДКБ нужно решать переговорами, а не делать демарши

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Проблемные вопросы в ОДКБ необходимо решать за столом переговоров, а не делать демарши, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко: проблемы в ОДКБ нужно решать переговорами, а не делать демарши
  • РИА Новости

По его словам, страны — члены объединения во время саммита обсуждали ситуацию на Кавказе и неудовлетворённость одного из членов ОДКБ. Речь шла о премьер-министре Армении Николе Пашиняне, который решил не присутствовать на заседании, передаёт агентство БЕЛТА.

«Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы их намерены решать, то их надо решать за столом переговоров, не делать демарши без причин, без определённых причин», — добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что министр обороны Армении Сурен Папикян, глава армянского МИД Арарат Мирзоян и Пашинян отказались приезжать на саммит ОДКБ в Минск.

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