Лукашенко: проблемы в ОДКБ нужно решать переговорами, а не делать демарши

Проблемные вопросы в ОДКБ необходимо решать за столом переговоров, а не делать демарши, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

По его словам, страны — члены объединения во время саммита обсуждали ситуацию на Кавказе и неудовлетворённость одного из членов ОДКБ. Речь шла о премьер-министре Армении Николе Пашиняне, который решил не присутствовать на заседании, передаёт агентство БЕЛТА.

«Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы их намерены решать, то их надо решать за столом переговоров, не делать демарши без причин, без определённых причин», — добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что министр обороны Армении Сурен Папикян, глава армянского МИД Арарат Мирзоян и Пашинян отказались приезжать на саммит ОДКБ в Минск.