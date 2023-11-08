«Это требует превентивной работы»: Путин указал на деятельность ряда государств по расшатыванию обстановки в странах СНГ

Действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти и общественной стабильности, констатировал Владимир Путин. По его словам, этот фактор, а также другие угрозы, среди которых терроризм и организованная преступность, риски в сфере экономической и информационной безопасности, требуют не только согласованной реакции, но и большой превентивной работы. Необходимо в полной мере использовать информационно-аналитический потенциал советов безопасности стран — участников Содружества для чёткого определения приоритетов, сказал российский лидер.

Ряд государств на фоне крайне сложной и напряжённой международной обстановки пытаются расшатать порядок в странах СНГ. Об этом заявил Владимир Путин в своём видеообращении к секретарям советов безопасности государств — участников Содружества.

Российский президент подчеркнул, что международная обстановка остаётся крайне сложной, напряжённой, констатировав, что в ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов, в частности на Ближнем Востоке.

«Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Больше того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей», — сказал Путин.

По его словам, странам Содружества по-прежнему угрожают терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм. Также имеются риски в сфере экономической, информационной, технологической, биологической безопасности.

«Всё это требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы. В том числе важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для чёткого определения приоритетов, своевременной корректировки соответствующих документов стратегического планирования», — добавил Путин.

Президент РФ выразил мнение, что сотрудничество по линии советов безопасности будет и впредь служить укреплению стабильности и безопасности стран СНГ, выработке согласованных подходов для достижения общих целей.

Слова Владимира Путина подтверждают инциденты, которые происходили за последние годы в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Белоруссии, заявил RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, все помнят, что за этими событиями стояли определённые спецслужбы ряда стран.

«Мы это всё прекрасно знаем, всё понимаем. Попытка расшатать ситуацию вокруг нашей страны, разрушить те отношения, которые исторически сложены между Россией и рядом стран и между теми странами, — это систематическая, нескончаемая работа этих спецслужб, и это так. Их провокационная работа не прекращается», — подчеркнул он.

«Укрепление интеграционных связей во благо всех участников СНГ»

Россия в качестве страны — председателя СНГ будет стремиться к укреплению интеграционных связей во благо всех участников Содружества, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ. По его словам, на фоне текущей обстановки странам СНГ необходимо сконцентрироваться на укреплении коллективной безопасности в интересах обеспечения общественно-политической и экономической стабильности.

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«Достижению этих целей, уверен, послужит председательство России в СНГ в 2024 году. Нам важно уделить особое внимание выполнению межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024—2028 годы, программы сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023—2025 годы и других принятых в рамках СНГ документов», — подчеркнул он.

Также Патрушев отметил, что для всех государств — участников Содружества вопрос обеспечения людей водой и доступ к водным ресурсам является фактором национальной и региональной безопасности, которая быстро набирает значимость.

«На уровне СНГ необходимы скоординированная работа и целостное видение параметров коллективного реагирования на вызовы, связанные с водопользованием», — отметил он.

Наряду с этим генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в ходе встречи обратил внимание на то, что «взятый Западом курс на разрушение основополагающих норм и ценностей международного права» увеличивает несбалансированность в экономическом развитии, а также провоцирует возникновение новых конфликтов.

При этом пресс-служба исполкома СНГ сообщила, что ранее был отмечен устойчивый рост количества преступлений экстремистского и террористического характера, а также показателей незаконной миграции, контрабанды оружия, наркотических и психотропных веществ.

«Деятельность советов безопасности стран СНГ направлена на решение стратегических проблем с учётом всего многообразия вызовов и источников угроз», — пояснил Лебедев.