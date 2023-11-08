Патрушев заявил о попытках Киева атаковать российские АЭС

Киевский режим стал чаще предпринимать террористические методы, таким образом проводились попытки атаки Ленинградской, Калининской и Курской АЭС, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

В ходе встречи с коллегами по СНГ он отметил, что Украина стала чаще прибегать к терроризму из-за неудач и отсутствия результатов на передовой. В качестве примера Патрушев привёл атаки на российские АЭС.

«Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев всё чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский режим основан на терроре.