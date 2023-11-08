Патрушев заявил о попытках Киева атаковать российские АЭС
- РИА Новости
В ходе встречи с коллегами по СНГ он отметил, что Украина стала чаще прибегать к терроризму из-за неудач и отсутствия результатов на передовой. В качестве примера Патрушев привёл атаки на российские АЭС.
«Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев всё чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский режим основан на терроре.