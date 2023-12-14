Нарышкин: попытки Запада подорвать системы власти СНГ вызывают особую тревогу
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Об этом он сообщил во время встречи белорусского президента Александра Лукашенко с участниками Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб СНГ в Минске, передаёт агентство БЕЛТА.
По словам Нарышкина, западные страны участили попытки подрыва действующих систем власти.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия задержали около 20 групп, которые планировали теракты на территории двух стран.