Нарышкин: попытки Запада подорвать системы власти СНГ вызывают особую тревогу

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что особую тревогу вызывают попытки Запада подорвать системы власти стран СНГ методом разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений.

Об этом он сообщил во время встречи белорусского президента Александра Лукашенко с участниками Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб СНГ в Минске, передаёт агентство БЕЛТА.

По словам Нарышкина, западные страны участили попытки подрыва действующих систем власти.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия задержали около 20 групп, которые планировали теракты на территории двух стран.