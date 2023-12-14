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Нарышкин: попытки Запада подорвать системы власти СНГ вызывают особую тревогу

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что особую тревогу вызывают попытки Запада подорвать системы власти стран СНГ методом разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений.
Нарышкин: попытки Запада подорвать системы власти СНГ вызывают особую тревогу
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом он сообщил во время встречи белорусского президента Александра Лукашенко с участниками Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб СНГ в Минске, передаёт агентство БЕЛТА.

По словам Нарышкина, западные страны участили попытки подрыва действующих систем власти.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия задержали около 20 групп, которые планировали теракты на территории двух стран.

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