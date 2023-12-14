Лукашенко: Россия и Белоруссия задержали около 20 групп, планировавших теракты

Белоруссия и Россия задержали около 20 групп, которые планировали теракты на территории двух стран, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Мы с Россией, ну наверное, уже десятка два задержали групп террористов, которые стремятся, прежде всего, к террористическим операциям на территории России и Беларуси», — сказал он на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ, его цитирует ТАСС.

По словам Лукашенко, в Белоруссию начали забрасывать не просто шпионов, а уже и «агентов-террористов».

13 декабря глава белорусского КГБ Иван Тертель сообщил, что в Польше тренируются группы людей, которые готовятся к захвату объектов и к терактам в Белоруссии, таких групп по меньшей мере семь.

Наиболее агрессивная «хоругвь» тренируется в Белостоке на улице Кардинала Вышинского, 6а, сообщил глава КГБ. По его сведениям, руководит группировкой белорусский «гражданин Асадулаев 1991 года рождения», который прячется под псевдонимом Шляхтич.