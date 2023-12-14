Лукашенко: в Белоруссию начали забрасывать не просто шпионов, а террористов

В Белоруссию начали забрасывать не просто шпионов, а уже и «агентов-террористов», заявил президент республики Александр Лукашенко.

Такое заявление он сделал на встрече с руководителями делегаций, участвующих в XIX заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.

«Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы приобретают все более агрессивный характер. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов», — цитирует его БЕЛТА.

13 декабря глава белорусского КГБ Иван Тертель сообщил, что в Польше тренируются группы людей, которые готовятся к захвату объектов и к терактам в Белоруссии, таких групп по меньшей мере семь.

Наиболее агрессивная «хоругвь» тренируется в Белостоке на улице Кардинала Вышинского, 6а, сообщил глава КГБ. По его сведениям, руководит группировкой белорусский «гражданин Асадулаев 1991 года рождения», который прячется под псевдонимом Шляхтич.