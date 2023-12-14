Нарышкин: Запад ищет наёмников для подрывной работы в СНГ в период выборов

Запад ищет наёмников для боёв на стороне Киева, а также использования их в подрывной работе в России и других странах СНГ, в том числе во время важных избирательных кампаний.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

«Обращает на себя внимание тот факт, что спецслужбы США и Великобритании концентрируют усилия на поиске наёмников для участия в боевых действиях на стороне киевского режима. Особое значение западники придают вопросу комплектования и обеспечения боеготовности этнических батальонов из числа представителей государств СНГ, отдельные участники которых рассматриваются ими как резерв для осуществления подрывных и диверсионно-террористических акций не только на территории Российской Федерации, но и других стран содружества, в том числе в период важных избирательных кампаний», — отметил Нарышкин.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что специальные службы отслеживают ситуацию с попытками Соединённых Штатов вмешаться в выборы в России.

Также сообщалось, что комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обнаружила активизацию западных спецслужб в связи с началом предвыборной кампании.