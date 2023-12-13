Лавров: спецслужбы отслеживают ситуацию с попытками США вмешаться в выборы

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что специальные службы отслеживают ситуацию с попытками Соединённых Штатов вмешаться в выборы в России.

Об этом он сказал в ходе выступления в Совете Федерации.

Он отметил отсутствие необходимости выражать специальные дипломатические демарши по возможному вмешательству США в выборы в России, поскольку Вашингтон знает о неприемлемости этого.

Ранее Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обнаружила активизацию западных спецслужб в связи с началом предвыборной кампании.