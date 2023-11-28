Деструктивный курс: что стоит за решением Финляндии закрыть все КПП на границе с Россией

Финляндия с 30 ноября на две недели полностью закроет границу с Россией, заявил премьер-министр республики Петтери Орпо. Эта мера не коснётся железнодорожного пункта пропуска «Вайниккала», через который следуют грузоперевозки, уточнили в погранслужбе республики. Принятое решение в Хельсинки объяснили наплывом мигрантов из третьих стран, которые пытаются попасть в Финляндию с территории РФ. Аналитики считают эту причину надуманной и полагают, что Хельсинки делает подобные шаги по указке ЕС и США.

Финляндия с 30 ноября полностью закроет сухопутную границу с Россией до 13 декабря, заявил премьер-министр республики Петтери Орпо. По его словам, с помощью этой меры Хельсинки хочет «взять под контроль попытки гибридного влияния» со стороны Москвы.

«Это организованная деятельность. Россия стала причиной сложившейся ситуации, и она может положить ей конец», — приводит его слова портал Yle.

Как уточнила глава МВД Мари Рантанен, госсовет Финляндии постановил временно закрыть все КПП и сосредоточить приём заявлений о предоставлении убежища в аэропортах и пунктах пересечения границы по воде.

В свою очередь, представитель погранслужбы Матти Сарасмаа сообщил, что это решение не касается железнодорожного пункта пропуска «Вайниккала», через который следуют грузоперевозки.

Напомним, изначально Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре пограничных пункта на юго-восточной границе с РФ. Хельсинки мотивировал это решение наплывом нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые пытаются получить убежище в Финляндии. Через несколько дней временно были закрыты ещё три погранпункта, что оставило работающим лишь самый северный КПП «Райя-Йоосеппи» — «Лотта» на границе с Мурманской областью. В ночь на 30 ноября будет перекрыт и он.

Хельсинки, столица Финляндии

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© Lev Karavanov

По данным финских пограничников, в общей сложности с начала августа на границу прибыли около тысячи просителей убежища. При этом только с 15 по 21 ноября правоохранительные органы РФ задержали в Карелии свыше 150 иностранных граждан, которые двигались в сторону российско-финляндской границы, имея истекшие российские визы. Теперь нелегалам грозит штраф и принудительное выдворение за пределы страны.

Несмотря на это, правительство Финляндии называет ситуацию «российской акцией влияния». Заместитель главы кабмина, министр финансов Риикка Пурра 27 ноября призвала правительство принять решение о полном закрытии границы с РФ. По её мнению, любых других мероприятий будет недостаточно, чтобы сдержать поток просителей убежища. Она также назвала наплыв мигрантов угрозой национальной безопасности Финляндии, обвинив Россию в «проведении гибридной операции».

«Финляндию ждёт целый ряд проблем»

Закрытие пунктов пропуска уже привело к негативным последствиям. В частности, между двумя странами прекратили работу автобусные маршруты. Кроме того, решение Хельсинки ударило по рынку грузоперевозок, которые, по словам президента Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимира Матягина, фактически остановились.

«Проблем у грузоперевозчиков не возникло, так как потеря маршрута компенсируется другими направлениями, например внутренними. Это Москва и новые территории... Для нашей экономики это непроблематично, потому что некоторые виды товаров импортозамещаются или завозятся через параллельный импорт, например из Турции. Но для такой маленькой экономики, как у Финляндии, это катастрофа», — приводит его слова ТАСС.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закрытие Хельсинки контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, по некоторым оценкам, нанесёт Финляндии ущерб в размере €3 млрд. Комментируя ситуацию в своём Telegram-канале, политик добавил: «Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин

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Володин напомнил, что из-за политики нынешнего руководства Хельсинки столкнётся и с другими трудностями.

«На западе Финляндию ждёт целый ряд проблем: от серьёзного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться. В девяти из них экономика в этом году уйдёт в минус. В Германии — рецессия, потеря ВВП на уровне 0,5%, в Британии — стагнация», — отметил спикер ГД.

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Ситуацию с закрытием КПП прокомментировала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, приняв такое решение, Финляндия огородила себя не только от РФ, но и от мирового большинства.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что действия финских властей вызывают сожаление. Он подчёркивал, что российская сторона не может повлиять на эту ситуацию, так как диалог был свёрнут по инициативе Хельсинки.

Стоит отметить, что голоса против закрытия КПП звучат и в самой Финляндии. Так, уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман заявила, что политика кабмина ставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища. Она напомнила, что право запрашивать убежище, запрет на принудительное возвращение или высылку, а также запрет массовой депортации — это ключевые принципы финского правопорядка и законодательства ЕС.

«Отрезают себя от притока денег»

По словам аналитиков, проблема с мигрантами вряд ли стала реальной причиной решения ограничить движение через границу.

«Хельсинки действует под давлением Евросоюза и США. Финляндия стала новым членов НАТО и теперь вынуждена придерживаться генеральной линии на русофобию, которая принята в блоке. В итоге она получит проблемы для своей экономики, поскольку такого рода решения вредоносны в первую очередь для самой Финляндии. Тема мигрантов в данном случае выступает как дымовая завеса, информационное прикрытие, которое маскирует истинные мотивы такой недружественной политики в отношении Москвы», — заявил в разговоре с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Международный пограничный пункт «Райя-Йоосеппи» в Инари, Северная Финляндия, 25 ноября 2023 года

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© IMAGO / Emmi Korhonen

Аналитик добавил, что антироссийский внешнеполитический курс наносит серьёзный урон экономике Финляндии.

«Из-за приверженности санкционной политике Запада Хельсинки потерял выгоду от серьёзно возросшей в нулевые годы торговли с Россией. Товарооборот между нашими странами был довольно большим. В Россию импортировались продукты финского производства, благодаря чему в этой стране появлялись новые рабочие места, увеличивался уровень оплаты труда. А теперь, когда они сами отказались торговать с Москвой, эти рабочие места ликвидируются, увеличивается уровень социально-экономической напряжённости, Финляндия сталкивается с теми же проблемами, что и многие другие европейские государства», — пояснил Фельдман.

Кроме того, Финляндия потеряет доходы от поездок российских туристов, констатировал специалист.

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«В эту страну традиционно направлялся очень большой поток российских туристов. Они ехали туда с деньгами, тратили их, наполняли финскую экономику. Россияне покупали в Финляндии недвижимость, поддерживая таким образом местную экономику. Из-за позиции финского руководства всё это стало невозможным. Таким образом, они просто отрезают себя от притока денег и ресурсов из России в ущерб себе», — отметил Фельдман.

Политолог напомнил, что сейчас, когда нет прямого авиасообщения между Россией и странами Западной Европы, аэропорт Хельсинки мог бы стать основным пересадочным хабом для россиян, которые хотят посетить европейские государства.

«Однако по глупости или под давлением старших натовских партнёров Финляндия лишила себя и этих возможностей и денег», — констатировал Фельдман.

Аналогичное мнение в беседе с RT высказал и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, назвавший политику Хельсинки деструктивной.

«Многие регионы Восточной Финляндии были заточены на туристический поток из России. И сейчас уже есть случаи, когда финские компании начинают проходить через процедуру банкротства, потому что россияне не могут попасть в Финляндию. Подобное отношение Хельсинки к нашей стране максимально деструктивно, оно лишает саму Финляндию многих возможностей», — резюмировал эксперт.