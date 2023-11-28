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Володин: опуская железный занавес, Финляндия лишает страну возможности развития

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Решение Финляндии о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить финнам, по некоторым оценкам, около €3 млрд, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: опуская железный занавес, Финляндия лишает страну возможности развития
  • globallookpress.com
  • © IMAGO / Emmi Korhonen

По его словам, следствием решения финских властей станет множество проблем — от серьёзного увеличения военных расходов из-за поспешного вступления в НАТО до возникших в результате антироссийских санкций последствий.

«Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться», — сказал Володин.

Ранее уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман заявила, что решение властей Финляндии закрыть почти все КПП на границе с Россией ставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища.

В МВД Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой, пока не снизится поток мигрантов.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что, приняв решение о закрытии КПП на границе с Россией, Финляндия огородила саму себя от мирового большинства.

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