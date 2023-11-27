Захарова: Финляндия сама огородилась от мирового большинства

Финляндия, приняв решение о закрытии КПП на границе с Россией, огородила саму себя от мирового большинства. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, построенный Хельсинки забор оградил не Россию, а саму Финляндию, передаёт газета «Известия».

«Они ведь сами себя отгородили. От кого? Не только ведь от России, но и от мирового большинства», — добавила дипломат.

Захарова отметила, что Финляндия не только испортила отношения с Россией, но и отказала своим гражданам в возможности пересечь границу, таким образом испортив им жизнь.

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо заявил о готовности закрыть все КПП на границе с Россией.