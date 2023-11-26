Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть все КПП на границе с Россией

Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого притока беженцев.

Об этом заявил премьер-министр республики Петтери Орпо.

«При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты, и сосредоточит приём запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман заявил, что решение властей Финляндии закрыть почти все КПП на границе с Россией ставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища.

В МВД Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой, пока не снизится поток мигрантов.