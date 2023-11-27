RT в Telegram
Подпишись

Yle: вице-премьер Финляндии призвала полностью закрыть границу с Россией

Короткая ссылка
Заместитель премьер-министра — министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила о необходимости полностью перекрыть границу с Россией.

«У нас нет иного выбора», — приводит Yle её слова.

Пурра назвала увеличение числа мигрантов на границе угрозой нацбезопасности Финляндии.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого притока беженцев.

По данным Helsingin Sanomat, Финляндия прекратит приём заявок на предоставление убежища от просителей, переходящих границу с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить