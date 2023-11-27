Yle: вице-премьер Финляндии призвала полностью закрыть границу с Россией

Заместитель премьер-министра — министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила о необходимости полностью перекрыть границу с Россией.

«У нас нет иного выбора», — приводит Yle её слова.

Пурра назвала увеличение числа мигрантов на границе угрозой нацбезопасности Финляндии.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого притока беженцев.

По данным Helsingin Sanomat, Финляндия прекратит приём заявок на предоставление убежища от просителей, переходящих границу с Россией.