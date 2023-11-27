HS: Финляндия прекратит приём заявок на убежище на границе с Россией

Финляндия прекратит приём заявок на предоставление убежища от просителей, переходящих границу с Россией.

«Правительство готовится полностью закрыть восточную границу для просителей убежища. Цель состоит в том, чтобы решение по этому предложению было принято как можно скорее», — сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Ранее премьер-министр республики Петтери Орпо заявил о готовности закрыть все КПП на границе с Россией.

В МВД Финляндии отмечали, что граница с Россией останется закрытой, пока не снизится поток мигрантов.