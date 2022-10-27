«Откровенно русофобская»: почему сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом»

Польский сенат одобрил резолюцию о признании российских властей «террористическим режимом». Документ также осуждает действия России на Украине. Кроме того, сенат призвал мировое сообщество оказать поддержку Международному уголовному суду, расследующему дела виновных в преступлениях на Украине, и выразил благодарность польскому народу и правительству за помощь украинским беженцам. Опрошенные RT эксперты назвали закон, одобренный сенатом Польши, откровенно русофобским. По их мнению, так Варшава хочет обострить обстановку и найти оправдание тому, что польская территория стала фактически «плацдармом эскалации» украинского конфликта.

В верхней палате польского парламента одобрили резолюцию о признании властей России «террористическим режимом».

«Сенат единогласно принял закон о признании властей Российской Федерации террористическим режимом. Согласно закону он (cенат. — RT) с полной силой осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власти Российской Федерации террористическим режимом», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте верхней палаты польского парламента.

Как утверждается в самом законе, «Россию нужно победить и лишить её возможности угрожать соседям».

Также сенат выразил благодарность польскому народу и правительству за помощь украинским беженцам и призвал мировое сообщество оказать поддержку Международному уголовному суду, расследующему дела виновных в преступлениях на Украине.

«Они (сенаторы. — RT) выражают признание всем институтам и организациям, которые взялись за проведение и документацию преступлений, совершаемых в отношении украинского общества, и призывают международное сообщество к оказанию полной поддержки Международному уголовному суду, который проводит расследование в отношении ответственных за эти преступления», — говорится в сообщении на сайте сената.

Это решение раскритиковали в России. Как заявил в комментарии RT член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, такая мера объясняется желанием Варшавы создать ажиотаж в мире вокруг своих шагов.

«Это стремление Польши к международному хайпу», — заявил депутат, напомнив, что сейчас Варшава своей независимостью и свободой обязана «нашим воинам, которые отдали свою жизнь за освобождение Польши».

Стоит отметить, что в настоящее время Варшава не только осуждает действия России в рамках специальной военной операции, но и активно участвует в конфликте на стороне Киева. В частности, Польша собирается готовить военнослужащих ВСУ. Как заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, именно в этой стране будет располагаться одно из оперативных командований миссии ЕС по обучению украинских военных. По данным западных СМИ, согласно принятому решению, в Польше на оперативном уровне должно быть создано многонациональное учебное командование.

«Там украинских солдат будут обучать, например, защите от кибернетического оружия и оружия массового поражения, медицинскому обслуживанию, а также противовоздушной обороне и артиллерийским операциям», — отмечают журналисты Der Spiegel.

Украинские солдаты

AP

© Leo Correa, File

Кроме того, Варшава поставляет Киеву оружие и уже стала вторым крупнейшим донором ВСУ после Вашингтона. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, добавив, что Польша потратила на такую помощь Киеву около 1% ВВП страны. В частности, Варшава ещё летом передала украинскому режиму три дивизиона 155-мм самоходных гаубиц.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время пятой встречи группы стран — доноров военной помощи Украине на немецкой авиабазе Рамштайн заявил, что Польша выполняет роль ключевого элемента усилий Запада по поддержке Киева и «щедро» предоставляет военные средства.

Помимо этого, польская территория стала логистическим хабом для поставок оружия и переправки на Украину боевиков. Об этом сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

Не только в Польше

Напомним, разговоры о необходимости признать Россию спонсором терроризма активизировались на Западе после начала спецоперации РФ на Украине.

Летом сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать российское государство спонсором терроризма, но в Белом доме не пошли на этот шаг. В МИД РФ предостерегли Вашингтон, что в случае такой меры дипотношения Москвы и Вашингтона могут быть разорваны.

Вместе с тем сейм Литвы принял резолюцию о признании России государством, которое якобы «поддерживает и осуществляет терроризм». За документ проголосовали все 128 присутствовавших депутатов, говорится на сайте парламента.

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После этого признать РФ государством, якобы «поддерживающим терроризм», решили в сейме Латвии. Как подчеркнули в российском Министерстве иностранных дел, «никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет».

«Очередная враждебная акция латвийских законодателей вполне укладывается в развязанную Ригой антироссийскую истерику. Ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону, которая прежде всего должна подумать, к каким губительным последствиям для самой Латвии и её жителей подобные провокационные заявления могут привести», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

После этого парламент Эстонии (рийгикогу) осудил вхождение новых территорий в состав России и признал российский режим террористическим, сообщается на сайте рийгикогу.

«Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством — спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации», — сообщается в заявлении депутатов.

В этом документе Россия называется «самой большой угрозой миру».

«Накал антироссийских настроений»

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич назвал резолюцию, одобренную сенатом Польши, «откровенно русофобской».

«Когда смотришь на заявления польских депутатов в этом документе, понимаешь, что речь идёт даже не о деградации политического класса. Дело в том, что там уже нечему деградировать. Истеблишмент в Польше занимается чем угодно, но только не интересами польского народа», — заявил аналитик в беседе с RT.

По мнению Межевича, этот закон является «апогеем русофобской политики Варшавы» последних десятилетий.

«Учитывая накал антироссийских настроений в Польше, я бы даже скорее удивился, если бы сенат рано или поздно не принял такой документ. Варшава, в очередной раз прибегая к очернению и дискредитации России, хочет получить для себя максимальные выгоды от ситуации на Украине, в том числе репутационные», — отметил эксперт.

Флаг польши

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В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко обратил внимание на то, что Россию признали государством, якобы поддерживающим терроризм, в странах, которые идентифицируют себя как «наиболее верные союзники США».

«В переводе: государства, беспрекословно выполняющие инструкции Вашингтона и придерживающиеся той линии, которую намечают США», — заявил аналитик.

При этом конкретно Польша принятием резолюции хочет обострить обстановку и найти какое-то оправдание тому, что страна стала фактически «плацдармом эскалации ситуации на Украине», считает Оленченко.

«Ведь именно польские территории используются для переброски на Украину вооружения, которое выделяют США и страны Европы. И Варшава за это несёт ответственность, не говоря уже о том, что на стороне ВСУ в боях принимают участие очень много польских наёмников, которые задействованы в том числе в карательных операциях», — считает эксперт.

По мнению Оленченко, принятие в польском сейме закона о признании властей России террористическим режимом девальвирует адекватность этого органа и его деятельности.

«Необходимо понимать также, что такого рода идеи рождаются не в польских умах, а приезжают из США. Варшава — фактически рупор американской политики в Европе. Но если Вашингтон не рискнул признать Россию спонсором терроризма, то похожей миссией наделили польский сенат и верхние палаты парламента других лояльных стран», — заключил аналитик.