Тактика расчеловечивания: почему в Киеве пытаются убедить западные страны присвоить России статус спонсора терроризма

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал меры, которые якобы помогут Киеву победить Россию. Среди них — признание РФ государством — спонсором терроризма. С призывом наделить Россию таким статусом в очередной раз выступил и украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, западным странам в этом вопросе нужно брать пример с Латвии, которая первая присвоила РФ этот статус. Однако пока другие государства инициативу не поддержали. Обходить стороной её стараются и в США, хотя ранее в конгрессе приняли рекомендующую этот шаг резолюцию. Эксперты считают, что медлительность западных стран в вопросе наделения РФ сомнительным статусом говорит об их нежелании разрывать отношения с Москвой.

В Киеве заявили, что Украина якобы сможет победить Россию, если будет предпринят ряд шагов. По словам главы офиса президента страны Андрея Ермака, речь идёт о «признании России государством — спонсором терроризма», запрете на выдачу виз россиянам, ограничении цены на нефть, газовом эмбарго и об оружии.

«Эти шаги помогут нам победить Россию, разрушив её экономику, армию, а также лишат их желания воевать и шантажировать западный мир», — утверждает он в своём Telegram-канале.

При этом, как отмечают эксперты, активным проводником идеи признания России спонсором терроризма выступает украинский президент Владимир Зеленский. В частности, с очередным призывом признать Россию «террористом» он выступил в своём обращении 12 августа. Зеленский заявил, что западным странам в этом вопросе необходимо брать пример с Латвии, которая первая и пока единственная наделила РФ сомнительным статусом.

«В Латвии было принято решение — Латвия официально признала Россию государством — спонсором терроризма. Работаем над тем, чтобы весь мир сделал то же самое. Это справедливо. Это правильно. И это будет», — сказал Зеленский.

При этом украинский президент подчеркнул, что и с рядовыми россиянами определять отношения следует именно с этой точки зрения.

«Нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит, главное, чтобы человек просто расплатился за товары», — говорил Зеленский.

Владимир Зеленский

AP

© Ukrainian Presidential Press Office

При этом ранее в интервью газете The Washington Post он выступил с утверждением, что абсолютно всем гражданам России должен быть запрещён въезд на территорию Европы.

«(Российские граждане должны. — RT) жить в своём собственном мире, пока не изменят свою философию», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что никаких исключений делаться не должно: «Что бы это ни были за россияне… верните их в Россию».

Камертон внешней политики

Напомним, что Латвия приняла решение признать Россию «государством, поддерживающим терроризм» 11 августа. Соответствующее заявление сделал сейм страны. Документ одобрили 67 депутатов. Парламент прибалтийского государства также призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии.

В России решение сейма осудили. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, парламентариев, принявших соответствующее постановление, следует называть неонацистами.

«Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацистами», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Позднее в тот же день российское внешнеполитическое ведомство выпустило заявление, в котором назвало действия латвийских законодателей «проявлением русофобии, которая давно стала «камертоном» латвийской внешней политики».

«Данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в п. 1 ст. 2 Устава ООН», — подчеркнули в министерстве.

При этом не все в сейме поддержали присвоение России статуса «террориста»: 16 человек отказались участвовать в голосовании. В частности, такую позицию занял лидер латвийской партии «Согласие», депутат Сейма Янис Урбанович и его коллеги по фракции. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что выпад против РФ не имел смысла.

«Считаю такое заявление (сейма. — RT) не иначе как провокационным, потому что на самом деле это никак не вредит России, никак не помогает Украине», — сказал депутат.

По его словам, нынешняя антироссийская акция никак не решит внутрилатвийские проблемы, «а только ещё больше разведёт внутренний дискурс внутри Латвии».

В сейме Латвии

AP

© The Parliament, Saeima, of the Republic of Latvia

Щепетильная тема

Примечательно, что пока больше ни одна из западных стран не последовала примеру Латвии. Обходить эту тему стараются даже в США. И это при том, что 27 июля сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма. Поводом для соответствующего решения назвали «события в Грузии, Сирии и на Украине». Помимо этого, России приписали «сеяние террора в мире с помощью частных военных сетей наёмников», а также отравление Скрипалей и атаку на малайзийский Boeing MH17. Резолюция имеет рекомендательный характер.

Однако в Госдепартаменте пока воздерживаются от однозначных заявлений и предпочитают уходить от ответа на соответствующие вопросы. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции 27 июля заметил, что Россия якобы и так несёт издержки, которые стали следствием санкций со стороны Соединённых Штатов и их союзников. По его словам, эти издержки сопоставимы с теми последствиями, которые несёт присвоение стране статуса спонсора терроризма.

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В аналогичном ключе 11 августа высказался и заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ведант Пател.

«Правительство США уже предприняло ряд значимых и эффективных шагов, начиная от мер экспортного контроля и заканчивая санкциями и в том числе экономическими последствиями», — заявил он.

Дипломат также напомнил о процедуре, согласно которой Госдеп принимает решение о присвоении статуса той или иной стране.

«По закону, чтобы включить ту или иную страну в список государств, которые являются спонсорами терроризма, государственный секретарь должен установить, что правительство этой страны неоднократно предоставляло поддержку для актов международного терроризма», — сказал Пател.

Здание Госдепа США

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© Tom Brakefield

При этом в МИД РФ 13 августа выступили с предостережением, предупредив американских коллег о последствиях возможного опрометчивого решения по этому вопросу.

«Если она (законодательная инициатива конгресса. — RT) будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьёзным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва», — заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки ведомства Александр Дарчиев.

«Обелить себя»

По словам ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО доктора политических наук Алексея Токарева, Киев добивается от Запада признания России спонсором терроризма, так как в его интересах закрепить за РФ образ «вселенского зла» и «обелить себя».

«Выгоднее воевать, когда ты на стороне морали, а твои соперники расчеловечены. Эту тактику Киев применял годами в отношении Донбасса. Теперь ту же стратегию пытаются применить в отношении России», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Его мнение разделяет и ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог Виктор Олевич. В беседе с RT он подчеркнул, что, с точки зрения киевского режима, любые действия, которые наносят ущерб РФ, выгодны Украине.

«Киеву выгодно, чтобы западные страны сворачивали свои отношения с Россией. Поэтому там и настаивают на присвоении РФ соответствующего статуса. И этим требованиям даже внемлют некоторые прибалтийские страны типа Латвии. Однако от США поспешных решений ждать не стоит», — уверен аналитик.

По его словам, Россия и США являются двумя сверхдержавами, которые ответственны за мировую стратегическую стабильность.

«Поэтому есть такие красные линии, которые пересекать не стоит. Это понимают и в Москве, и в Вашингтоне. В прибалтийских странах за стратегическую стабильность ответственности не несут, поэтому они могут предпринимать более резкие шаги по отношению к России», — добавил политолог.

Если Запад пойдёт на поводу у киевского режима и наделит Россию статусом «террориста», это отрежет для него возможность в будущем наладить диалог с Москвой, отметил Алексей Токарев.

«Это понимают, в частности, в США. Ведь им ещё предстоит договариваться с РФ о СНВ. Поэтому целиком закрывать каналы связи там не станут. Тем более что Россия устами МИД предупредила, что если стране присвоят статус спонсора терроризма, то речь пойдёт в дальнейшем о понижении уровня отношений между Москвой и Вашингтоном, что негативно отразится и на остальном мире», — сказал эксперт.

Как подчёркивают эксперты, окончательное разрушение отношений с Россией не отвечает интересам Запада.

«Это привело бы к серьёзному осложнению диалога по ряду вопросов, среди которых положение в Сирии, ядерная программа в Иране, ядерное разоружение на Корейском полуострове. Всё можно разрушать до какого-то предела, и этот предел уже достигнут. Дальнейшее разрушение отношений между Западом и Россией приведёт к серьёзным последствиям для международной безопасности и стратегической стабильности», — резюмировал Виктор Олевич.