МИД России предупредил США о «точках невозврата» в дипотношениях стран

Российские дипломаты предупредили американских коллег о точках невозврата, после которых может наступить разрыв дипломатических отношений двух стран. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

По его словам, таким действием может быть обсуждаемая в конгрессе США инициатива признать Россию «поддерживающим терроризм государством».

«Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьёзным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва», — приводит ТАСС слова Дарчиева.

Он добавил, что российская сторона предупредила об этом Вашингтон.

Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.