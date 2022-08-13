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МИД России предупредил США о «точках невозврата» в дипотношениях стран

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Российские дипломаты предупредили американских коллег о точках невозврата, после которых может наступить разрыв дипломатических отношений двух стран. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

По его словам, таким действием может быть обсуждаемая в конгрессе США инициатива признать Россию «поддерживающим терроризм государством».

«Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьёзным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва», — приводит ТАСС слова Дарчиева.

Он добавил, что российская сторона предупредила об этом Вашингтон.

Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.

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