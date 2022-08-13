МИД России предупредил США о «точках невозврата» в дипотношениях стран
По его словам, таким действием может быть обсуждаемая в конгрессе США инициатива признать Россию «поддерживающим терроризм государством».
«Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьёзным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва», — приводит ТАСС слова Дарчиева.
Он добавил, что российская сторона предупредила об этом Вашингтон.
Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.