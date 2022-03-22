В посольстве Ирана сообщили о временном переносе деятельности из Украины в Молдавию

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Посол Ирана на Украине Манучехр Моради заявил, что посольство страны в Киеве временно переносит свою деятельность в Кишинёв.

«Учитывая невозможность осуществления деятельности посольства в городе Киеве, было принято решение о временном расположении в городе Кишинёве — столице Молдавии», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, дипмиссия продолжит работать с иранцами на Украине по решению их проблем в связи с ситуацией в стране.

Ранее глава кабмина Словении Янез Янша заявил, что посол страны и дипломаты в течение недели вернутся в Киев и продолжат работу.

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