Дипломаты из Словении в течение недели вернутся в Киев

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Посол Словении и дипломат в течение недели вернутся в Киев и продолжат работу, заявил глава правительства страны Янез Янша.
Дипломаты из Словении в течение недели вернутся в Киев
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Он отметил, что в столицу вернутся лишь сотрудники-добровольцы.

«Мы работаем над тем, чтобы ЕС сделал то же самое. Украина также нуждается в прямой дипломатической поддержке», — цитирует Яншу RTVSLO.

Глава правительства Словении напомнил, что к настоящему времени в Киеве работают только послы Польши и Ватикана.

Украинский президент Владимир Зеленский 16 марта провёл встречу с премьерами Польши, Чехии и Словении.

Стороны обсудили вопросы вооружения и эвакуации.

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