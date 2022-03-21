Дипломаты из Словении в течение недели вернутся в Киев
- AP
- © Ukrainian Presidential Press Office
Он отметил, что в столицу вернутся лишь сотрудники-добровольцы.
«Мы работаем над тем, чтобы ЕС сделал то же самое. Украина также нуждается в прямой дипломатической поддержке», — цитирует Яншу RTVSLO.
Глава правительства Словении напомнил, что к настоящему времени в Киеве работают только послы Польши и Ватикана.
Украинский президент Владимир Зеленский 16 марта провёл встречу с премьерами Польши, Чехии и Словении.
Стороны обсудили вопросы вооружения и эвакуации.