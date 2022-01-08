И. о. главы правительства Казахстана обсудил с премьером Киргизии ситуацию на границе

Исполняющий обязанности премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов обсудил по телефону с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым ситуацию на государственной границе между странами.

«Обсуждена обстановка на государственной границе двух стран, а также актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества Казахстана с Киргизией в контексте общественно-политической ситуации в Казахстане», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы премьер-министра Казахстана.

Отмечается, что стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Ранее сообщалось, что киргизские военные вылетели в Казахстан для участия в миротворческой миссии ОДКБ.