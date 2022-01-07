В Казахстан вылетели 150 военных из Киргизии

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Киргизские военные вылетели в Казахстан для участия в миротворческой миссии ОДКБ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Киргизии.
В Казахстан вылетели 150 военных из Киргизии
  • Legion-Media

«Сто пятьдесят военных и 19 единиц техники вылетели в Казахстан из Канта», — цитирует РИА Новости представителя министерства.

Для их перевозки используются два самолёта.

Ранее девять российских самолётов Ил-76 с военнослужащими ВДВ и техникой из состава миротворческих сил приземлились на аэродроме Алма-Аты.

Ещё 12 самолётов Ил-76 и Ан-124 вылетели для доставки военных и техники ВДВ на аэродромы Алма-Аты и Жетыген.

В российском Минобороны отмечали, что миротворцы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений.

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