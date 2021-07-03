В Таджикистане сделали обязательной вакцинацию взрослых

В Таджикистане объявили обязательной вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет.

Reuters

«Согласно решению штаба... вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет», — приводит Интерфакс сообщение республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19. Вакцинация производится на бесплатной основе. Не имеющие прививки граждане должны обратиться в медицинские учреждения. Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Чечни вводится масочный режим.