В Таджикистане сделали обязательной вакцинацию взрослых

Короткая ссылка
В Таджикистане объявили обязательной вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет.
В Таджикистане сделали обязательной вакцинацию взрослых
  • Reuters

«Согласно решению штаба... вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет», — приводит Интерфакс сообщение республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19.

Вакцинация производится на бесплатной основе. Не имеющие прививки граждане должны обратиться в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Чечни вводится масочный режим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить