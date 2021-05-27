Россия призывает прекратить демонизировать власти Белоруссии

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Россия призывает прекратить демонизировать власти Белоруссии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Что касается вопроса о дальнейшей работе контактной группы и отказе, как заявил господин Кравчук, продолжать её деятельность в Минске из-за событий вокруг Белоруссии, которые сейчас всех занимают, хочу подтвердить то, что уже не раз Москва официально заявляла: мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу», — сказал Лавров.

Он отметил, что «белорусские власти чётко сказали с первых же минут после этого инцидента о своей готовности к транспарентности, к открытому расследованию, к приёму соответствующих экспертов, к предоставлению всей информации и необходимых материалов».

«Часть этой информации они уже в одностороннем порядке распространили. Но наши западные коллеги, особенно Прибалтийские страны, ведут себя по дипломатическим меркам просто неприлично. Да, наверное, и по человеческим меркам тоже», — добавил Лавров.

Ранее первый президент Украины, постоянный председатель украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил перенести площадку для переговоров по Донбассу в Швейцарию или Финляндию.

27 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что процесс реализации санкций в отношении Белоруссии уже запущен. Вместе с этим Мишель отметил, что пока не готов отвечать на вопрос, какой именно сектор экономики могут затронуть санкции.

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