Лукашенко связал гвалт в парламенте с мордобоем на площадях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доволен отсутствием гвалта в белорусском парламенте, и отметил, что гвалт в парламенте приводит к мордобою на площадях.

«Просто у нас нет гвалта в парламенте. Я через это прошёл в своём парламенте, и мы видим на примере других стран. Что от этого хорошего? Почему не нужен этот гвалт? Потому что это немедленно — в течение года — переносится на общество, и тогда мордобой начинается на площадях. Я это тоже пережил. Нам это пользы не принесло», — приводит Интерфакс слова Лукашенко.

Он отметил, что переживает за то, кем будет представлен парламент.

«Я хочу, чтобы он был тихим, спокойным, стабильным, но, где нужно, чтобы и по морде кому-нибудь могли дать», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Ранее Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября.