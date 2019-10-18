Лукашенко связал гвалт в парламенте с мордобоем на площадях
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- РИА Новости
«Просто у нас нет гвалта в парламенте. Я через это прошёл в своём парламенте, и мы видим на примере других стран. Что от этого хорошего? Почему не нужен этот гвалт? Потому что это немедленно — в течение года — переносится на общество, и тогда мордобой начинается на площадях. Я это тоже пережил. Нам это пользы не принесло», — приводит Интерфакс слова Лукашенко.
Он отметил, что переживает за то, кем будет представлен парламент.
«Я хочу, чтобы он был тихим, спокойным, стабильным, но, где нужно, чтобы и по морде кому-нибудь могли дать», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
Ранее Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября.