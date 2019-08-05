Лукашенко назначил даты выборов в парламент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.

«Глава государства Александр Лукашенко 5 августа подписал указы № 293 и № 294 о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

В соответствии с указами Центризбирком Белоруссии должен организовать проведение выборов и осуществить контроль за исполнением законодательства.

Ранее в ЦИК Белоруссии сообщили, что президентские выборы в стране, скорее всего, пройдут 30 августа 2020 года.

В мае Лукашенко пообещал стране честные и легитимные парламентские выборы.