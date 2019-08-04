Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.

«Думаю, что президентская кампания, скорее всего, пройдёт в тот срок, который определён Конституцией. Последнее возможное воскресенье — 30 августа 2020 года. Думаю, что это с большой вероятностью и есть дата выборов президента Республики Беларусь», — приводит БЕЛТА слова председателя ЦИК.

Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии не позднее 30 августа 2020 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие выборы должны быть честными, справедливыми, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности.