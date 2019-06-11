Лукашенко требует провести выборы так, чтобы «комар носа не подточил»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал обеспечить достойное проведение президентской и парламентской предвыборных кампаний. Об этом он заявил в ходе назначения руководителей местных органов власти.

«Много раз говорил: «Компартии нет, мужики. Мы за всё отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании на ваших плечах. Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, у властей для этого есть всё.

Глава государства также призвал чиновников быть ближе к народу и не допускать просчётов.

Ранее Лукашенко заявил, что предстоящие выборы должны быть честными, справедливыми, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности.