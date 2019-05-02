Лукашенко призывал провести парламентские выборы «красиво и честно»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что организовать и провести предстоящую в стране кампанию по выборам депутатов палаты представителей (нижняя палата парламента) нужно достойно, красиво и честно.

Отмечается, что соответствующее заявление белорусский лидер сделал в ходе встречи с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой.

«От предвыборной кампании далеко не уходите — вместе с общественными организациями, органами власти, где-то партии будут подключаться к этому процессу (независимо, оппозиционные они или, как у нас принято говорить, провластные). Мы должны достойно, красиво и честно организовать этот процесс», — приводит его слова БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что предстоящие в стране президентские и парламентские выборы должны пройти как праздник.

Также он сообщил о возможности изменения Конституции Белоруссии.