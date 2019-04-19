Лукашенко прокомментировал возможность изменения Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность внесения изменений в основной закон государства.

«Мне часто задают вопрос, хотел ли бы я оставить существующую Конституцию своему преемнику. Я честно говорил: «Нет, я бы не хотел». Мы прошли тот этап, когда нам нужна была сильная власть, такая, как у нас есть», — приводит его словам БЕЛТА.

В то же время лидер отметил, что «взвешенная и продуманная работа экспертного сообщества» в указанном направлении приведёт к созданию обновлённого документа, который отвечал бы интересам страны и граждан.

Выборы президента Белоруссии пройдут в 2020 году.

Ранее Лукашенко в ходе ежегодного послания народу и парламенту потребовал от правительства усилить государственное регулирование цен, поскольку оно «заигралось в рынок и демократию».