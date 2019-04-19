Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

По его словам, это необходимо, чтобы жители Белоруссии «не ходили с протянутой рукой», а Минск покупал нефть на мировом рынке.

«Надо особое внимание... обратить на окончание... модернизации двух НПЗ. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определённую прибыль», — приводит слова президента РИА Новости.

В марте Лукашенко подписал указ о повышении ставок акцизов на нефтепродукты до конца 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить