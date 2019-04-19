Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ
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По его словам, это необходимо, чтобы жители Белоруссии «не ходили с протянутой рукой», а Минск покупал нефть на мировом рынке.
«Надо особое внимание... обратить на окончание... модернизации двух НПЗ. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определённую прибыль», — приводит слова президента РИА Новости.
В марте Лукашенко подписал указ о повышении ставок акцизов на нефтепродукты до конца 2019 года.