Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.

По его словам, это необходимо, чтобы жители Белоруссии «не ходили с протянутой рукой», а Минск покупал нефть на мировом рынке.

«Надо особое внимание... обратить на окончание... модернизации двух НПЗ. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определённую прибыль», — приводит слова президента РИА Новости.

В марте Лукашенко подписал указ о повышении ставок акцизов на нефтепродукты до конца 2019 года.