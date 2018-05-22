МИД Белоруссии призвал ЕС к полной отмене ограничительных мер против республики

Белоруссия призывает Евросоюз к отмене остающихся в отношении страны ограничительных мер. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей на встрече с послами по особым поручениям стран — членов ЕС по делам «Восточного партнёрства».

«Мы сожалеем, что в феврале Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Беларуси, которые уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение. В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять остающиеся ограничительные меры», — цитирует БЕЛТА министра.

Он отметил, что сотрудничество за последние несколько лет принесло гораздо больше положительных результатов, чем предыдущие два десятилетия санкций.

В качестве шага по снятию ограничительных мер Макей предложил исключить спортивное оружие из оружейного эмбарго.

В феврале ЕС продлил оружейное эмбарго против Белоруссии.

27 апреля Соединённые Штаты приостановили действие санкций для ряда белорусских компаний.