США приостановили действие санкций для ряда компаний Белоруссии ещё на полгода

Министерство финансов США продлило режим приостановки санкций в отношении ряда компаний из Белоруссии.

На сайте ведомства указывается, что данное решение касается компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим»,«Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Полоцк Стекловолокно», «Нафтан» и «Лакокраска».

Режим действует до 30 октября 2018 года. Указывается, что он может быть продлён.

В прошлом году Канада сняла санкции с Белоруссии.