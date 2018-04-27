США приостановили действие санкций для ряда компаний Белоруссии ещё на полгода
Министерство финансов США продлило режим приостановки санкций в отношении ряда компаний из Белоруссии.
На сайте ведомства указывается, что данное решение касается компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим»,«Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Полоцк Стекловолокно», «Нафтан» и «Лакокраска».
Режим действует до 30 октября 2018 года. Указывается, что он может быть продлён.
В прошлом году Канада сняла санкции с Белоруссии.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube