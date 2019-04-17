Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

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Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
  • РИА Новости

«Я считаю, что вариант перекрытия трубы — это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен, мы даже не рассматриваем этот вариант», — приводит ТАСС слова Новака. 

При этом он отметил, что у России есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объёмов погрузки через морские порты.

«Но я считаю, что это совсем нецелесообразно и надо работать в соответствии с действующими договоренностями, контрактами», — добавил Новак.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск должен закрывать нефтепроводы и нефтепродуктопроводы на ремонт, несмотря на транзит из России. 

Позднее стало известно, что Белоруссия планирует капитальный ремонт пяти участков «Дружбы».

Как сообщили власти Белоруссии, специалисты изучают вопрос о перекрытии нефтепровода

Российская «Транснефть» заявила, что считает удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба».

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