Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.

«Я считаю, что вариант перекрытия трубы — это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен, мы даже не рассматриваем этот вариант», — приводит ТАСС слова Новака.

При этом он отметил, что у России есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объёмов погрузки через морские порты.

«Но я считаю, что это совсем нецелесообразно и надо работать в соответствии с действующими договоренностями, контрактами», — добавил Новак.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск должен закрывать нефтепроводы и нефтепродуктопроводы на ремонт, несмотря на транзит из России.

Позднее стало известно, что Белоруссия планирует капитальный ремонт пяти участков «Дружбы».

Как сообщили власти Белоруссии, специалисты изучают вопрос о перекрытии нефтепровода.

Российская «Транснефть» заявила, что считает удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба».